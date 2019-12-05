شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع مرة اخرى -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر مرة اخرى لينهي تداولات امس الاربعاء عند مستوى 10271 نقطة، في ظل ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع امكانية ارتفاع المؤشر مرة اخرى لمستوى المقاومة 10450 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10150 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,194 بينما مستوى المقاومة هو 10,311 نقطة
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