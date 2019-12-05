شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية مع التفاؤل حول توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مع تسعير الأسواق لقرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري وفقاً لمصادر مطلعة أفادت وكالة بلومبيرج الإخبارية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.50 مليار دولار استرالي مقابل 7.18 مليار دولار استرالي في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 6.50 مليار دولار استرالي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.35% ليربح 5.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,709.21، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.69% ليربح هو الأخر 159.76 نقطة ويصل إلى المستوى 23,294.99.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.15% ليربح 19.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,869.41، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 13.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,891.76.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.59% ليربح 153.88 نقطة ويصل إلى المستوى 26,216.44، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.32% ليخسر 6.53 نقطة ويصل إلى المستوى 2,062.36.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.67% ليربح 75.22 نقطة ويصل إلى المستوى 11,285.09، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.94% ليربح هو الأخر 62.39 نقطة ويصل إلى المستوى 6,668.90.