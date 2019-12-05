شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 222 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة وايضا منذ نهاية شهر اكتوبر الماضي، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 225 فلس كمستوى اول ثم 231 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 219 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 220.0 وبين مستوى المقاومة هو 224.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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