شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 165 فلس، فقد نجح هذا المستوى في دفع السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 178 فلس، مكون نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 165 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 172.0 وبين مستوى المقاومة هو 184.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد