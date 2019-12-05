شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يسجل ادنى مستوى في ستة اشهر -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 0٫576 ريال، وهو ادنى مستوى في ستة اشهر، ومخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫58 ريال، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0٫50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط