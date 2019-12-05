شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يكتسي باللون الاخضر -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 10٫35 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 10٫30 ريال، كما نجح السهم في تجاوز متوسطة المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 11 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10.22 وبين مستوى المقاومة هو 10.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد