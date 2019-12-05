شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يعكس إشارات سلبية -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 3٫07 ريال، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 3 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ ظهور اشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور عند 3 ريال، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2٫50 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.0 وبين مستوى المقاومة هو 3.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط