شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يعكس إشارات سلبية -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 3٫07 ريال، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 3 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ ظهور اشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور عند 3 ريال، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2٫50 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.0 وبين مستوى المقاومة هو 3.10 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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