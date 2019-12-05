شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يعكس بعض التحسن -تحليل صباحي- 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 0٫728 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد اشارة ايجابية، لذلك نتوقع الوصول لمستوى المقاومة 0٫76 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 0٫73 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.72 وبين مستوى المقاومة هو 0.74 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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