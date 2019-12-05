شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعطي بعض الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، إلا أنه سجل أدنى مستوى له بتلك الجلسة عند 7,808.54، ليرتد منه ارتفاعاً ويغلق على خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -11.83 نقطة، ليظل المؤشر بهذا الإغلاق مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأثناء ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ولكن عليه عودة الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 7,924.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,084.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,739.00 ومستوى المقاومة 8,000.00.