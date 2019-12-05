شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون.

في تمام الساعة 02:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6842 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6849، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6833، بينما حقق الأعلى له عند 0.6855.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.50 مليار دولار استرالي مقابل 7.18 مليار دولار استرالي في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 6.50 مليار دولار استرالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 213 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 23 من الشهر الماضي ارتفاعاً بواقع 20 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب مقابل 1,640 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 48.7$ مليار مقابل 52.5$ مليار في أيلول/سبتمبر، وقبل الكشف عن قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارليس شهادته حيال الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.