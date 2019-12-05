شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات مبيعات التجزئة عند الصفر وتقلص فائض الميزان التجاري في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري أيضا لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.50 مليار دولار استرالي مقابل 7.18 مليار دولار استرالي في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 6.50 مليار دولار استرالي.