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شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات مبيعات التجزئة عند الصفر وتقلص فائض الميزان التجاري في استراليا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.3%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري أيضا لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.50 مليار دولار استرالي مقابل 7.18 مليار دولار استرالي في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 6.50 مليار دولار استرالي.
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