شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستقر بمنطقة إيجابية رغم تراجعه – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) قليلاً في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -0.06 نقطة، ليحاول السهم بهذا الإغلاق تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من تراجع السهم إلا أنه يظل مستقراً أعلى مستوى الدعم 22.89، هذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من28.25 إلى 19.58)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.89، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 23.92 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.32 ومستوى المقاومة 23.50.
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