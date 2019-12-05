شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يظهر إشارات مختلطة – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل -0.30 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه يستفيد من الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك تزامناً مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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توقعاتنا مازالت تشير إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستقراً بنطاق تلك القناة السعرية الهابطة، ليستهدف مستوى الدعم 61.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 61.70 ومستوى المقاومة 64.00.