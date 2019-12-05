شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم دار الأركان (4300) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.12% بما يعادل -0.24 نقطة، وسط الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.72 ومستوى المقاومة 11.32.