شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع في طريقه للاتجاه جنوباً – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.04 نقطة، وقد قلص السهم من خسائره الأخيرة نتيجة محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

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تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 11.31، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 10.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.70 ومستوى المقاومة 11.80.