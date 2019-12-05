شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سبكيم العالمية (2310) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.93% بما يعادل -0.14 نقطة، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 14.59، طيلة ثبات مستوى المقاومة 15.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.59 ومستوى المقاومة 15.50.