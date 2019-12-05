شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، محاولاً التخلص من تشبعه البيعي الواضح بها، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.04 نقطة، ويأتي صعود السهم تحت مظلة سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.64، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.63.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.63 ومستوى المقاومة 10.30.