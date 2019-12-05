شكرا لقرائتكم خبر عن باعظيم يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم باعظيم (4051) في آخر جلساته، ليغلق عند أدنى مستوياته خلالها مسجلاً خسائر لليوم الثاني على التوالي بلغت نسبتها -9.98% بما يعادل -5.30 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليبحث السهم عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسيط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير، بشرط ثبات مستوى الدعم 43.00، ليستهدف مستوى المقاومة 57.50 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.00 ومستوى المقاومة 54.00.