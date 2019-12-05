شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سابك (2010) في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.45% بما يعادل 1.30 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره التي تكبدها على المدى القصير، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل. Advertisements لذلك نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 93.90، ليستهدف مستوى الدعم 86.20. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.10 ومستوى المقاومة 93.90.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سابك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 05-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.