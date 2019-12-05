شكرا لقرائتكم خبر عن ثمار يستعد لمهاجمة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم ثمار (4160) باللون الأخضر في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 8.76% بما يعادل 1.56 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة المحوري في تلك المرحلة عند 19.98، ففي حالة اختراق هذا المستوى فهذا يؤكد على عزم السهم مواصلة الارتفاع، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.70 ومستوى المقاومة 20.44.