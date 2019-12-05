شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 05-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فتيحي (4180) في آخر جلساته، ليستقر من جديد أدنى مستوى الدعم المحوري 10.46، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -0.04 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك وطيلة استقرار السهم أدنى مستوى 10.46 نتوقع له المزيد من الانخفاض بتداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم بعدها عند 10.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.30 ومستوى المقاومة 10.60.