شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: أسعار الحديد من المصنع تبدأ من 9800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والصلب اليوم الخميس، استقرارًا حسبما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد أحمد الزينى، لـ"الخليج 365" رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد اليوم تبدأ من 9800 جنيه الطن وحتى 10200 سعر المصنع، مشيرًا إلى أن أسعار بالنسبة للمستهلك تبدأ من 10100 جنيه للطن وحتى 10500.

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جدير بالذكر أن الأسعار انخفضت خلال الشهر الماضي والجاري أكثر من 1000 جنيه في الطن بحسب الأسعار التي أعلنت عنها مصانع الحديد، وذلك بعد تراجع أسعار صرف الدولار، إضافة إلى انخفاض أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الحديد أكثر من 70 دولارًا في الطن.