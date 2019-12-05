شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"رجال الأعمال": نستهدف جذب استثمارات فيتنامية فى الصوب الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن فيتنام تستهدف أن تصبح مصر بوابتها الأساسية للقارة الأفريقية، لزيادة حجم صادراتها للقارة السمراء، موضحًا أن فيتنام حققت طفرة ضخمة في حجم التبادل التجاري وصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار، ولكنها قلقت من تركز أغلب صادراتها مع الدول المحيطة بها مثل الصين وكوريا واليابان، في المقابل فإن حجم صادراتها لأفريقيا لا يتعدى 2%، ولذا تريد زيادة هذه النسبة من خلال استغلال مصر كبوابة للقارة السمراء.

وأضاف "النجارى"، لـ"الخليج 365"، نتطلع لجذب استثمارات فيتنامية لمصر خاصة بأنشطة المزارع السمكية والصوب الزراعية، ومشروعات إعادة تدوير وتحلية المياه، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وتدوير المخلفات، مشيرًا إلى طلب جمعية رجال الأعمال تسهيل إصدار تأشيرات رجال الأعمال المصريين لفيتنام والعكس بهدف زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى المشترك؟

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وأبدى النجارى، تفاؤله بالتعاون مع فيتنام، فى ظل وجود تشابه فى عدة عناصر بين البلدين مثل حجم السكان ومعدلات النمو والفرص الواعدة، والقطاعات الأساسية فى الدولتين متشابهة، فضلاً عن الطفرة فى العلاقات الاقتصادية والسياسية على مدار الثلاث سنوات الماضية مثل زيارة الرئيس السيسى للعاصمة هانواى، وحضور الرئيس الفيتنامى الراحل بوفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال لمصر، والتى كانت نقطة البداية لإعادة هيكلة التجارة بين البلدين.