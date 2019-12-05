شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأسمنت تعرض مصنعى 3و4 للبيع تجنبا لإهدار مليارى جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤل بالشركة القومية للأسمنت ، تحت التصفية حاليا ، أن الشركة قررت طرح مزايدة لبيع مصنعى إنتاج الأسمنت رقم 3و4 بحالتهما وليس كخردة، تجنبًا لإهدار المال العام .

وتم تصفية الشركة القومية للأسمنت بقرار الجمعية العامة 2 أكتوبر 2018 ،بعدما ارتفعت خسائرها لنحو 4 مليارات جنيه

أضاف المصدر ل" الخليج 365" أن المصنعين كلفا الشركة نحو 2 مليار جنيه ، لافتا أن المصنعين بحالتهما وبقدرة إنتاجية تصل لنحو 10400 طن كلينكس يوميا ، كما يضمان الطواحين والوحدات المكملة ومحطات الطاقة وماكينات التعبئة والكسارات.

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وأشار انه من المنتظر أن يتم تلقى العروض يوم 16 ديسمبر الجارى ،على أن يتم البت فيها لاحقا وفق الحد الأدنى المقبول للبيع .