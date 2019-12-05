شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأسمنت تعرض مصنعى 3و4 للبيع تجنبا لإهدار مليارى جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وتم تصفية الشركة القومية للأسمنت بقرار الجمعية العامة 2 أكتوبر 2018 ،بعدما ارتفعت خسائرها لنحو 4 مليارات جنيه
أضاف المصدر ل" الخليج 365" أن المصنعين كلفا الشركة نحو 2 مليار جنيه ، لافتا أن المصنعين بحالتهما وبقدرة إنتاجية تصل لنحو 10400 طن كلينكس يوميا ، كما يضمان الطواحين والوحدات المكملة ومحطات الطاقة وماكينات التعبئة والكسارات.
وأشار انه من المنتظر أن يتم تلقى العروض يوم 16 ديسمبر الجارى ،على أن يتم البت فيها لاحقا وفق الحد الأدنى المقبول للبيع .
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