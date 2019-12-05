شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يرتفع بدعم من الهيكلة الإدارية لمالكة "جوجل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" خلال تعاملات الأربعاء مدعوماً بإعادة الهيكلة الإدارية للشركة المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل".



وأعلن المؤسس الشريك لـ"جوجل" لاري بيدج" الاستقالة من منصب المدير التنفيذي لـ"ألفابت" مشيرا إلى بقائه فقط كعضو في مجلس الإدارة.



وذكرت الشركة أن المدير التنفيذي لـ"جوجل" سوندار بتشاي" - هندي الأصل - سوف يتولى منصب المدير التنفيذي للشركة الأم "ألفابت" أيضاً.

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وتحاول "ألفابت تبسيط هيكلها الإداري من أجل المزيد من التركيز على التوسع في الأنشطة والابتكار على كافة الأصعدة سواء في "جوجل" أو الوحدات الأخرى التابعة للشركة الأم من بينها "يوتيوب" و"أندرويد".



وذكر "برين" في تصريحات عقب القرار بأنه قد حان الوقت لتبسيط الهيكل الإداري لبشركة الام لتحقيق أفضل استفادة لإدارة "ألفابت" مشيرا إلى أن "جوجل" والشركة الأم لم يعودا في حاجة إلى مديرين تنفيذيين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 1.8% إلى 1318.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1324.2 دولار وأقل سعر عند 1303.05 دولار.