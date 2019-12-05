شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جونسون أند جونسون" يغلق مرتفعاً بعد ظهور نتائج اختبارات عينة بودرة الأطفال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" خلال تعاملات الأربعاء مدعوما بظهور نتائج سلبية لاختبارات عينة من بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة الأمريكية.



وكشفت وكالة الغذاء والدواء أنها حللت مرارا العينة التي حصلت عليها من عبوة بودرة الأطفال التي طرحتها "جونسون أند جونسون" للبيع على الإنترنت.



وأفادت الوكالة أن نتائج تحليل العينة ثبت عدم احتوائها على مواد ضارة عند الاستخدام، وهو ما يخالف تصريحها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوجود مثل هذه المواد ولو بنسبة ضئيلة للغاية.

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وكانت "جونسون أند جونسون" قد استدعت طواعية الكميات التي طرحتها من بودرة الأطفال للبيع في الأسواق الأمريكية بعد تصريحات وكالة الغذاء والدواء.



ولا يزال هذا الاستدعاء جاريا، لكن بعد ثبوت خلو العينة من أي مواد ضارة، ربما يتم وقف سحب المنتج من الأسواق وإععادة طرح المزيد منه.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 1.6% إلى 139.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 139.7 دولار وأقل سعر عند 138.04 دولار.