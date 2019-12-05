شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها، أمس، على ارتفاع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 146.97 نقطة، أو 0.53 بالمائة، إلى 27649.78 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 19.56 نقطة، أو 0.63 بالمائة، ليغلق عند 3112.76 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 46.03 نقطة، أو 0.54 بالمائة، إلى 8566.67 نقطة.