شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 146.97 نقطة، أو 0.53 بالمائة، إلى 27649.78 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 19.56 نقطة، أو 0.63 بالمائة، ليغلق عند 3112.76 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 46.03 نقطة، أو 0.54 بالمائة، إلى 8566.67 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.