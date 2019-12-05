أول ارتفاع ربعي في عقارات دبي السكنية منذ 2016

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشر «ريدين» لأسعار العقارات السكنية، استمر متوسط أسعار العقارات السكنية في دولة الإمارات في الانخفاض في الربع الثالث من 2019 في كل من دبي وأبوظبي، تماشياً مع الاتجاه طويل الأجل. وتباطأ الانخفاض في متوسط أسعار المنازل على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق في دبي، بينما ظل دون تغير في أبوظبي. بيد أن متوسط الإيجارات استمر في الانخفاض بوتيرة أبطأ في كلا الإمارتين، مقارنة بالربع السابق.وانخفض متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 6.9% عن العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الأسعار قليلاً. وجاء الانخفاض بمعدل أعلى في أبوظبي على أساس سنوي، حيث انخفض متوسط أسعار العقارات بنسبة 8.2٪ عن العام الماضي، ولكن جاء الانخفاض بنسبة 1.9٪ على أساس ربع سنوي. وتحسن العائد من الإيجار، الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة المرتبطة بأي عقار استثماري، في أبوظبي ليصل إلى 6.88٪، بينما انخفض في دبي إلى 6.7%.

عقارات دبي

وفي الربع الثالث من 2019، انخفض سعر العقارات السكنية، والذي يقيس متوسط سعر العينة بالدرهم للمتر المربع في ما يتعلق بالعقارات السكنية، بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 9.7% في الربع السابق. وارتفعت الأسعار على أساس ربع سنوي بما يماثل الارتفاع الأول الذي استمر على مدار ربعين متتاليين منذ الربع الثاني من 2016.

ولا يزال الانخفاض في الإيجار لكل متر مربع في دبي مستمراً بسبب العرض المفرط. وتراجع متوسط سعر الإيجار لكل متر مربع بمعدل سنوي قدره 8.1٪ في الربع الثالث، بعد انخفاض سنوي قدره 10٪ في الربع السابق.

وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار في سوق العقارات في دبي، فقد تراجع إلى 6.7٪ من 6.86٪ في الربع الثاني من 2019. وجاء هذا الاتجاه نتيجة لانخفاض أسعار البيع نسبياً مقارنة بالإيجارات.

عقارات أبوظبي

وفي ما يتعلق بأبوظبي، أظهر مؤشر «ريدين» لأسعار العقارات استمرار انخفاض أسعار العقارات السكنية بمعدل 8.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019، كما حدث في الربع السابق. وتراجعت الأسعار على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9%.

أما عن سوق الإيجارات، فقد استمرت قيم الإيجار للمتر المربع في الانخفاض في أبوظبي بمعدل سنوي بلغ 6.2٪ في المتوسط في الربع الثالث، بعد انخفاض بنسبة 8.1٪ في الربع السابق. ويعكس هذا الاتجاه تأثير سوق العمل الأكثر انخفاضاً، على الرغم من أنه آخذ في التحسن، والذي لا يزال يؤثر في الطلب في سوق الإسكان.

أما عن عائد الإيجارات، فقد سجلت أبوظبي عائداً بلغ 6.88% في الربع الثالث، وهو أعلى عائد خلال عام ونصف، مقارنة بالربع السابق حين بلغ 6.85٪.

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