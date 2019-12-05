الإمارات تختتم مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اختتمت الإمارات مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19)، والذي عقد في شرم الشيخ بمشاركة 165 دولةً عضواً. حيث شاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم كلاً من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومزودي الخدمة بالدولة.

وتميزت مشاركة الدولة بفاعليتها، حيث أسهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على دور المجموعة العربية، وتقديم العديد من أوراق العمل والمساهمات الفعالة حول جميع بنود جدول الأعمال، وأيضاً قدمت عدداً من المقترحات التي ساعدت في تقريب المواقف بين الدول المشاركة، ووضع حلول توافقية للوصول إلى نتائج مرضية للجميع.

وقال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي، رئيس فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي: يأتي نجاح مشاركة الدولة في المؤتمر نتيجة التحضير المبكر، والذي بدأ مباشرة بعد انتهاء المؤتمر العالمي السابق WRC-15، حيث تم تشكيل الفريق الوطني للتحضير للمؤتمر العالمي WRC-19 برئاسة الهيئة ومشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك المشغلون والمصنعون والموردون، وذلك للاستفادة من خبراتهم في تحقيق مصالح الدولة، ورسم مستقبل إدارة الطيف الترددي.

وشهدت الفترة التحضيرية عقد الفريق الوطني لثمانية اجتماعات رئيسية تم خلالها مناقشة أهم البنود التي تؤثر في الاستخدامات الحالية في الدولة، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الابتكارات التكنولوجية.

وشهد المؤتمر اتخاذ عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على توزيعات إضافية من الطيف الترددي من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 (تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس)، أما في ما يخص خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS)، فقد تم توفير حماية لخدمة استكشاف الأرض الساتلية مع إمكانية منحها توزيعاً أولياً على الصعيد العالمي في نطاق التردد GHz 23,15-22,55 ليتسنى استخدامه لأغراض التتبع والقياس عن بُعد والتحكم باستعمال السواتل، وتمت مراجعة الإجراءات التنظيمية المحددة للكوكبات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، التي تفتح الأجواء لقدرات اتصالات الجيل التالي. وفي ما يخص شبكات WiFi تمت مراجعة الأحكام التنظيمية لاستيعاب استخدام أنظمة النفاذ اللاسلكي داخل المباني وخارجها، بما فيها الشبكات المحلية الراديوية من أجل التوصيلات الراديوية بين المستعمل النهائي والشبكات الأساسية العامة أو الخاصة من قبيل شبكة WiFi، مع الحد من تداخلها على الخدمات الساتلية القائمة.

وبعد انتهاء هذا المؤتمر باشرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتحديث الخطة الوطنية للترددات في الدولة، وكذلك تحديث اللوائح ذات الصلة بما يتوافق مع لوائح الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات. كما تواصل الهيئة دورها الرائد محلياً وإقليمياً للبدء بالتحضير المبكر للمؤتمر القادم المزمع عقده في 2023، للتأكد من مواكبة الدولة لآخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال.