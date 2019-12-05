مطالبة بسياسات تشريعية وتخطيطية وكود موحد لمبانٍ مستدامة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدار الندوة: د. عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي

أعدها للنشر: هاني عوكل

افتتح الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، ندوة «المدن الخضراء.. رؤية إماراتية» التي نظمها مركز الخليج للدراسات بتأكيد أن الإمارات مهتمة بالاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية. وقال إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مقرها الرئيسي في الإمارات، ولديها فروع موزعة على خمس دول. ورغم المبادرات الكثيرة التي تتصل برفع الوعي البيئي، فإن هناك عقبات كثيرة، من بينها عدم كفاية الأطر السياسية والتشريعية، وضعف القدرات المؤسسية اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وافتقار الأطراف والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص إلى الدراسة، وقلة التقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة، وحتى الآن كفاءة الطاقة الشمسية لم تصل إلى تلك القوة المطلوبة، وعدم كفاية الكوادر المتخصصة لتنمية القدرات ذات الصلة لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومحدودية الموارد المالية المخصصة لتنمية القدرات وعدم كفاية آليات توفير الموارد المالية، وضعف الحوافز المقدمة للاستثمارات.

وأضاف أن هذه العقبات والتحديات تعدّ بالنسبة لنا فرصاً، والاقتصاد الأخضر يتطرق إلى الأعمال والتمويل والسياسة والتشريعات، والمنظمة العالمية مكونة من سبع منصات وتشارك فيها الدول والمدن والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والشباب والأكاديمية والمنظمات الدولية.

وأكد أن القيادة الرشيدة في الدولة مهتمة جداً برأس المال البشري، وهذا جزء من إرث الآباء المؤسسين حيث كان المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، يقول إن بناء الرجال أهم من تدشين المصانع. لذا من المهم تغيير نمط الأحياء والتحول إلى المدن الخضراء. وأظن أن المشكلة لا تتعلق بالنقل وسواه، وأقصد أننا إذا وطّنا المعرفة، وركزنا على رأس المال البشري، فسنصل إلى ما نريد. والحمد لله حققنا إنجازات كبيرة، والاقتصاد الأخضر ضروري لاستدامة الحياة. وأوافق على أن الوعي موجود، وعلينا السعي لنشره بين أفراد المجتمع. والاستيراد مطلوب، لكن التوطين ضروري ومطلوب أيضاً.

وأضاف البستكي: مرةً أخرى أقول إنه لا مانع من استيراد التكنولوجيا، لكن المهم توطينها، ثم إن الاقتصاد الأخضر يتصف بأنه قليل الكربون ويتضمن نظافة البيئة، والاهتمام برأس المال البشري وتنفيذ الطرق الذكية، وهو يحل مشكلات كثيرة في العالم. والمبادرات العالمية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله من أروع المبادرات، لأنها تحل مشكلات مجتمعات فقيرة وتجعلها مستدامة. وعليه، فإن الإمارات تسير بخطى حثيثة، لكن ينقصنا البحث العلمي والتطبيق التجاري. وأتمنى الاستمرار في إقامة الأبحاث حتى نكون رواداً في العالم.

ثلاثة أهداف

تطرق الدكتور خالد جلال، أستاذ مشارك في كلية الهندسة بجامعة الإمارات، إلى ثلاثة أهداف ينبغي التركيز عليها وتحقيقها، للحديث عن المدن الخضراء، هي وجود اقتصاد مستدام، ومجتمع مستدام وبيئة مستدامة. وذكر بأن ثمة مشكلات قد تحدث في ما يتعلق بمفهوم المدينة بأنها للناس وليس للمركبات، من حيث تخطيط التشكيل العمراني للمدينة الذي تمثل فيه المجاورة السكنية اللبنة الأساسية لتشكيلها، ولم نحقق ذلك بنسبة 100%، لأن هناك مشكلات تواجهنا تتصل بتوفير مواصلات عامة سريعة وتنقل السكان بكفاءة عالية، ومن المهم الوصول إلى تصميم وسياسات تتناسب مع المواصلات، وتترجم شعار مدينة صديقة للمشاة. ولتحقيق ذلك ينبغي ربط مركز الحي السكني بالمدن والأحياء ومراكز الخدمات، والمشكلة أن وسائل المواصلات لا تصل إلى قلب الأحياء السكنية وطريقها في الشوارع الخارجية. ولذلك أؤكد أن أول مفهوم للتخطيط، هو الربط بين مراكز الأحياء عن طريق المواصلات العامة. كذلك، هناك مشكلة الكثافة السكانية، وينبغي زيادتها عن طريق تنويع النمط الإسكاني، لتوفير عدد كاف من السكان الذين يدعمون الخدمات المحلية والمواصلات. ومن المهم التفكير في زيادة الكثافات البنائية داخل المناطق القائمة، من حيث إيجاد الخدمات وتنويعها، مقابل تنوع سكاني. ومع الأسف نفكر في الاستدامة بمفهومها البيئي والاقتصادي، ولم نفكر كثيراً بمفهومها الاجتماعي، وعلينا التفكير بنوعية الأنشطة التي تجمع السكان في قلب المناطق السكنية لزيادة الاعتمادية المتبادلة وتنمية المهارات ورفع نسبة العمل التطوعي. كما أعتقد أن من المهم الربط بين الأبحاث التي تتم في الجامعات والقرارات التي تتخذ في الإدارات المحلية، وأن يخضع المخطط العمراني للتدقيق والقياس بالمحاكاة لاستهلاكات الطاقة قبل تنفيذها.

جودة الحياة

واتفقت المهندسة أنوار الشمري، مديرة إدارة التصميم، الرئيسة التنفيذية للابتكار في وزارة تطوير البنية التحتية، مع الدكتور جلال، على أن الاقتصاد الأخضر يرتبط بالإنسان وجودة الحياة، واستراتيجية الابتكار ارتبطت بالفضاء والعلم، لكن استراتيجية الابتكار المتقدم انتقلت إلى الإنسان، ويجب أن ننظر إلى الإنسان لأن المدينة تخدمه. والإمارات أحد أهم مدخلاتها في التطوير، أهداف التنمية المستدامة، والأجندة الوطنية للدولة تتضمن ستة عناصر، ثلاثة منها تتصل بمجتمع متلاحم محافظ على هويته وبيئة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة، واقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وهذه النقاط الثلاث، تمثل 50% من الأجندة الوطنية للإمارات، ونحتاج إلى تكاتف جميع الجهات، بما فيها المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، وموضوع الامتداد العمراني بمسافات يحتاج إلى بنية تحتية بمسافات، وهذا يحتاج إلى كلف كبيرة جداً. وتعزيز الكثافة مهم، حينما يُوزع على المساحات والأراضي وطبيعة استخدامها، والتخطيط الحضري في الإمارات يركز على الربط بين مراكز الأحياء السكنية وهذا يخلق تفاعلاً أكبر بين الأحياء السكنية، ولو أنها تلغي جانب الخصوصية، وتالياً يجب النظر إلى الإشكاليات المرتبطة بتعريف الاستدامة في التخطيط العمراني.

كما ينبغي تعزيز البحث العلمي والدراسات، ومن المهم دراسة رحلة المتعامل والخيارات في بدائل النقل والميل الأخير، ووضع السياسات في الدولة، تخطيطية وتشريعية مستدامة. وتوحيد «الكودات» والأنظمة للاستدامة وتفادي «الكودات» المختلفة، لأن أساس الاستدامة هو الشمولية، ووضع المبنى بالنسبة للتخطيط العام مهم جداً، من حيث توجيهه، وأخيراً العائد الاستثماري ينبغي النظر إليه لتشجيع القطاع الخاص على المضي في بناء المدن الخضراء، لأنه إذا لم يكن هناك عائد استثماري فلن يكون مستداماً لمنظومة الاقتصاد في الإمارات.

بيئة إسلامية

فيما أكد الدكتور محسن بلوان، مدير إدارة هندسة المرور بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الإنسان هو العنصر الأساسي في الاستدامة، وأكثر شخص يمكن أن يؤثر فيها إيجاباً أو سلباً. ويمكن القول إن الإسراف في الموارد الطبيعية ضد الاستدامة، لأنها تنتج مواد كربونية ولها انعكاسات سلبية على البيئة والاستدامة. والمواصلات من العناصر الرئيسية في المدن الخضراء. وفي الهيئة نعمل على خطة النقل الشاملة 2040، ومن عناصرها الرئيسية أن تكون المواصلات أكثر أماناً. وأطلقنا أخيراً 110 حافلات جديدة، ومعلوم أن النقل العام آمن أكثر 170 مرة من الخاص، ونفكر في تحويل أسطول المركبات إلى هجين وكهربائي بشكل كامل، كما نبحث في موضوع وصول الحافلات إلى المنازل، وأن تكون ملائمة للجميع. ومن خططنا، كذلك، التنويع في وسائل النقل. وأطلقنا النقل المائي بين إمارتي الشارقة ودبي، ونشجع على السير وركوب الدراجة الهوائية، حفاظاً على البيئة وعلى صحة الإنسان، وفي ظني أن إجبار الشركات على صناعة مركبات صديقة للبيئة وخفض أسعارها، سيحفز الناس على شرائها. وهذا ينعكس إيجاباً على البيئة.

الآثار السلبية

وقال الدكتور أحمد صادق ناصر، استشاري تصميم وتخطيط عمراني مستدام، وأستاذ محاضر في عدة جامعات، إن مفهوم الاستدامة ظهر نتيجة للآثار السلبية لممارسات التنمية في العالم، وما رافقها من تردي الظروف المعيشية لشرائح واسعة، وزيادة معدلات التلوث والاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية التي أدت إلى بروز مؤشرات التغير المناخي التي تهدد استمرار الحياة. وفي المحصلة يمكننا القول إن جوهر التنمية المستدامة، يقوم على تحقيق التكامل بين ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وأنسنة الممارسات الاقتصادية وتأمين فرص العيش الكريم لكل شرائح المجتمع. وتجربة الإمارات في التطوير العمراني المستدام إيجابية جداً وواعدة، وأول تجليات هذه الجهود بدأت مع مشاريع تأمين السكن الصحي والمناسب لثقافة المواطنين الإماراتيين، وأكثر هذه التجارب تميزاً مشاريع إنشاء مدن الضواحي في أبوظبي (السمحة، الشهامة، الباهية، إلخ) بناءً على رؤية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، في إقامة تجمعات عمرانية متكاملة لإسكان المواطنين وتأمين مزارع مجاورة لهم تساعد على تكوين ثقافة العمل في الزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وهذه التجربة تعثرت نوعاً ما خلال السنوات الماضية، وأعتقد أنه يمكن إنعاشها، بإعادة النظر في طريقة التخطيط والإدارة.

وتشهد الإمارات، ومنذ منتصف التسعينيات، حراكاً نشطاً في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشمل اعتماد تشريعات وقوانين وإعداد برامج واستراتيجيات وخطط، ومشاريع تطوير عمراني، وتشكيل وزارات وهيئات وجمعيات تعنى بالتنمية المستدامة والتغير المناخي اتحادياً ومحلياً. وعلى سبيل المثال يمكن ذكر مدينة «مصدر» في أبوظبي وبرنامج استدامة لتصميم وتخطيط الأبنية والأحياء المستدامة (2008) الذي أضاف إلى الأركان الثلاثة للاستدامة (بيئة، مجتمع، اقتصاد) ركناً رابعاً هو «الثقافة» يسعى إلى تعميم منهج الاستدامة في طريقة معيشة سكان الدولة.

السيارات الكهربائية

وتحدث مروان الشرياني، من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن مدن مستدامة في الإمارات ومشروعات لمدن أخرى ذكية وصديقة للبيئة، ولفت إلى أن المواصلات العامة ضرورية في تحسين المدن الخضراء، والسيارات الكهربائية، أول توجه مرتبط بالمدن، وأغلب المركبات هي من نوع «تسلا». وهناك وكالة في دبي لها، والناس يقبلون على شرائها، ما يدل على الوعي البيئي. وهناك توجه في الدولة للاستفادة القصوى من الموارد المتجددة في المدن المستدامة. ورى أن الطرق في المدن الحديثة بعد الثورة الصناعية خاصة، أصبحت تستحوذ على مساحات واسعة تعادل من 28% إلى 30% من المساحة الكلية للمدن، والانبعاث الكربوني يعادل نحو 20 إلى 25% من الانبعاثات (مستثنى من ذلك انبعاثات المناطق الحرة)، ولهذا تظل مسألة الطرق مهمة للغاية في مدن الإمارات، ومفاهيم المدن الخضراء. وعليه يمكن القول إن تطبيق مفاهيم الاستدامة في ما يتعلق بالمدن الخضراء، أصبح الآن أمراً مهماً في خفض الانبعاث الكربوني، ونرى هذا الاهتمام الواضح في جهود البلديات وهيئات الطرق في تطوير التشجير، وتخفيف الازدحام، وتطوير وسائل النقل البديلة، مثل النقل الجماعي والمترو، بل وحتى القطارات السريعة، لربط مدن الدولة بعضها ببعض. وإمارة الشارقة مهتمة بالمدن الخضراء وربطها بالطرق لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما أنها تدور المياه السوداء وتستخدمها في ري الأشجار.

خطة دبي 2021

أما فيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة، فقد ركز على البيئة والطاقة واستراتيجية إمارة دبي ومن ضمنها خطة دبي 2021، واستراتيجية التخطيط الحضري 2030، وخطة الطاقة المتكاملة 2030 وخطة دبي للطاقة النظيفة 2050، وخطة إدارة الطلب على الطاقة 2030، وإدارة موارد المياه المتكاملة، لذا نتواصل مع المؤسسات المختلفة والحكومات الفرعية، ونطبق الخطط ونراجعها عاماً بعد عام، وفي موضوع تأمين الإمداد بالنسبة للطاقة، نعتمد على الوقود الأحفوري بشكل كبير، وبدأنا استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية الحل الأمثل، وواقعياً، خلال عام أو عامين قد نصل إلى 2000 ميجاوات طاقة نظيفة، والهدف أن نصل عام 2030 إلى 25% طاقة نظيفة. وهذا يخدم الاقتصاد الأخضر، و2050 إلى 75% طاقة نظيفة. ثم نركز على التنقل الأخضر، ولدى الحكومات المحلية توجه باستخدام المركبات الهجينة والكهربائية ضمن أسطولها الذي بدأ ب500 مركبة عام 2015، ووصل الآن إلى 5 آلاف مركبة. وموضوع المباني الخضراء مهم وهناك مبان قائمة وأخرى جديدة تتوافق مع مواصفات البناء الأخضر، وهذه الأبنية متفاوتة من حيث كفاءة الطاقة وأقصد بذلك المباني القديمة عن الحديثة، ولذلك بدأنا عام 2016 بتأسيس شركة قائمة تعنى بهذا الأمر وحالياً هناك 3 آلاف مبنى أعيد تأهيلها وهي تستخدم الطاقة بنسب أقل وهذا يخدم استراتيجيتنا بشكل أفضل. والحقيقة أن المباني تستهلك 80% من وحدات توليد الطاقة، ولذلك نركز على المباني، كما أننا نقضي أغلب وقتنا في المباني بنسبة 90% ولذلك من المهم ترشيد الاستهلاك، ومن المهم أيضاً الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتمكنة في هذا الموضوع.

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البناء الأخضر

واتفقت هدى الجسمي، من قسم الطاقة المتجددة في بلدية الشارقة مع المشاركين على أهمية البناء الأخضر، وقالت إن بلدية الشارقة أقامت دراسات وبحوثاً كثيرة في الاستدامة وحالياً تركز على المباني الذكية والمدن المستدامة وتوظيف التكنولوجيا في تقليل نسب استهلاك الموارد التقليدية مقابل زيادة كفاءة استخدام المصادر المتجددة، ولذلك نحرص على شروط ومواصفات استدامة المباني في الشارقة وتتضمن عملية التنمية المتكاملة وجودة البيئة الداخلية واستدامة الموقع ووسائل النقل وكفاءة المواد، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه والابتكار والإبداع، فضلاً عن التركيز على التدوير، سواء النفايات أو الصرف الصحي لجهة الحفاظ على البيئة، دون إغفال أهمية توعية المجتمع بالمدن الخضراء لجهة ترشيد استهلاك الموارد.

مدن ذكية

وأوضحت مها الشامسي، من قسم الهندسة المعمارية في بلدية الشارقة أن هناك معايير واشتراطات تؤخذ بعين الاعتبار لبناء مبان مستدامة وصديقة للبيئة، والقيادة الرشيدة توجه لبناء مدن ذكية وخضراء تحقق الاستدامة وترتكز على الطاقة البديلة والنظيفة وطرق نقل ذكية وصديقة للبيئة، ولذلك نعمل على ترجمة توجيهات القيادة بهذا الجانب، مع الإدراك التام بأن الحديث عن مدن خضراء يعني تضافر مختلف الجهود الحكومية والمحلية والقطاع الخاص لتوسيع انتشار مثل هذا النوع من المدن الصديقة للبيئة.

الثورة الصناعية

ومن زاوية أخرى للنقاش تحدث قيس السويدي، خبير مساعد في إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة عن الجهد الكبير الذي تبذله الجهات المحلية لترسيخ الاستدامة البيئية، وثمة أولوية للبيئة والمجتمع ومن ثم الاقتصاد ودور الوزارة جوهري في وضع السياسات بشكل عام، وأي جهد تقوم به يؤثر في بقية القطاعات، والمدن المستدامة هي المحرك للاقتصاد في كل دول العالم، وحين بدأت الثورة الصناعية بدأ الانتقال إلى المدن وتزايد عدد السكان، بحيث إن أكثر من 50% من سكان العالم يعيشون في المدن، وأعتقد أن 80% من مجتمع الإمارات حضري. غير أن الحياة في المدن خلقت أربعة تحديات جديدة هي الطاقة، والمياه، والمواصلات والنفايات، وفي الإمارات هناك تحديات بخصوص الطاقة كون أن أغلب مصادرنا من الوقود الأحفوري، وهذه التحديات تتمثل بالطاقة الشمسية وكفاءة استخدامها وكفاءة استخدام المياه والتوزيع الحضري والنقل، ثم إن توزيع السكان أفقياً سيعني زيادة في كلفة البنية التحتية، وزيادة العواقب من ناحية استدامة الموارد. ومع ذلك يمكن القول إننا ماضون في البحث والتطوير والاستثمار في الطاقة المتجددة وتوجيهها. وعليه أجد أن البيئة التشريعية مهمة ودعم القيادة والمؤسسات لبناء المدن الخضراء وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.

الماء والنار والكلأ

أما فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز» فقد تناول تجربة القطاع الخاص في بناء المدن المستدامة، وقال: منذ 2010 حاولنا تقييم وتعريف الاستدامة ووصلنا إلى تعريف مبسّط مستند إلى مرجع للرسول عليه الصلاة والسلام، لخص كل الاستدامة منذ 1400 عام، وهو الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ، والمقصود بالناس المجتمع، وشركاء هو الجانب الاقتصادي والماء والنار والكلأ هي الماء والطاقة والغذاء، واعتمدنا على العناصر الثلاثة وبدأنا بالاقتصاد لأننا فهمنا من الناس أن البيئة آخر همومهم، ودرسنا تجارب الآخرين الذين اعتمدوا البيئة دون النظر إلى الجوانب الاقتصادية وفشلوا في ذلك.

وبداية تساءلنا في بناء المدن المستدامة إن كانت كلفتها أكثر من بناء المدن العادية، واكتشفنا أن بناء المدينة المستدامة من البداية أقل تكلفة، وبالفعل بنينا المدينة المستدامة وعمرها الآن 4 سنوات، وحصلت المدينة على أسعد مجتمع في الخليج لأننا أخذنا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، وكل ساكن يوفر بين 30 إلى 40 ألف درهم سنوياً بين مياه وكهرباء وخدمات، وأقصد بذلك الفيلا الواحدة، وبعنا 60% من المدينة بدون إعلان، لأن الناس واعية لمثل هذه المشروعات، ولم نتحصل منهم على رسوم خدمات وليس هناك من رسوم للخدمات، وهناك خدمات للمستأجر وللمالك. وتصميم المدينة يشجع السير على الأقدام. ووجود مناطق آمنة يتجمعون فيها مع أطفالهم بدون دخول المركبات. ثم إننا ننتج 100% من المنتوجات الورقية داخل المدينة ونحول الفائض إلى مشروع مستدام يصرف على نفسه، كما أننا ننتج 100% من طاقة المدينة من الطاقة الشمسية، ولدينا مدرسة ومركز تسوق ومركز لأطفال للتوحد ويعد الأضخم في المنطقة.

الحفاظ على البيئة

قال د.محمد الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة، إن الهدف الأساسي من المدن الخضراء هو الحفاظ على البيئة والعنصر الرئيسي فيها هو الإنسان وكذلك استغلال الموارد باستدامة وكفاءة، ويجب أن تتضافر الجهود للحفاظ على البيئة والموارد البشرية للتفكير في أجيال المستقبل، وأظن أن التوعية ينبغي أن تبدأ من المدارس، بحيث نوعي الأطفال في موضوعات الاستدامة والتدوير وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، وأقصد أن هذه الفئة العمرية مهمة لأن وعيها يتشكل مع الزمن وتترسخ المفاهيم في أذهانها. أيضاً يمكن القول إن الحزام الأخضر والزراعة حول المدن مهمة كونها تشكل حائط صد ضد الأتربة والرياح التي تلوث الجو، وهذا قد يقلل من الكلفة التشغيلية سواء في التنظيف أو الصيانة، وكذلك يرتبط موضوع الزراعة بالمياه وكلما كان هناك كفاءة في تدوير المياه واستخدام المياه الرمادية سواء في المنازل أو المؤسسات فذلك سيزيد من كفاءة زراعة الحزام الأخضر حول المدينة. ثم إن زيادة حجم السكان في العالم وانتقالهم إلى البيئة الحضرية، كل ذلك يسبب ضغطاً على الغذاء والطاقة والمياه والنقل ويزيد من معدلات الانبعاثات الحرارية، وهناك 7 مليارات نسمة، وسيتضاعف هذا العدد إلى 9 مليارات عام 2030، وسيضغط أكثر فأكثر على الغذاء والنقل والمياه، وإذا لم تكن هناك حلول مستديمة فإنها ستؤثر في معدلات التصحر وندرة المياه. وبالنسبة للعناصر الأساسية للمدن الخضراء، يمكن القول إنه كلما استخدمت عناصر كلفتها قليلة وصديقة للبيئة، رسخنا مشروعات مستدامة، وأقصد بذلك مثلاً استخدام المواد العازلة في البناء مثل الألياف الصخرية، وكذلك الزجاج وشكل المباني ومواجهتها للشمس، والاستثمار في الطاقة الشمسية على المدى البعيد سيحقق نتائج إيجابية.

توصيات الندوة:

1- كود موحد لمبان شاملة ومستدامة في الإمارات.

2- سياسات تخطيطية وتشريعية مستدامة على مستوى الدولة.

3- تضافر القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في المدن الخضراء.

4- شبكة نقل متطورة بين المدن وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية.

5- تمويل المشروعات المبتكرة التي تلبي معايير ومتطلبات المدن المستدامة.

6- توسيع قاعدة البحث العلمي وتبادل الخبرات المحلية في موضوع المدن الخضراء.

7- إتاحة البيانات للمؤسسات لمعرفة الجدوى الاقتصادية ومردود مثل هذا النوع من المشروعات التنموية.

8- ربط التعليم والبحث العلمي بالتطوير التجاري والتصنيع المحلي.

9- الربط بين الأبحاث التي تتم في الجامعات والقرارات التي تتخذ على مستوى الإدارات المحلية.

10- تخفيف الضغط على الموارد التقليدية وتنويع مصادر الحصول على الطاقة المتجددة والنظيفة.

11- الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر

12- إيجاد تخصصات تلبي متطلبات سوق العمل في مسألة بناء مدن خضراء صديقة للبيئة.

13- اعتماد أنظمة ذكية في المدن الخضراء والمستدامة.

14- خضوع المخطط العمراني للتدقيق والقياس بالمحاكاة لاستهلاكات الطاقة قبل تنفيذها.

15- التوعية بالمدن الخضراء بين أفراد المجتمع والتركيز على الناشئة.

المشاركون

1- د. أحمد ناصر صادق: استشاري تصميم وتخطيط عمراني مستدام وأستاذ محاضر في عدة جامعات.

2- أنوار الشمري: مديرة إدارة التصميم، الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة تطوير البنية التحتية.

3- د. خالد جلال: أستاذ مشارك في كلية الهندسة بجامعة الإمارات.

4- د. عيسى البستكي: رئيس جامعة دبي

5- فارس سعيد: الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز».

6- فيصل علي راشد: مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة.

7- قيس بدر السويدي: خبير مساعد في إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة.

8- د. محسن بلوان: مدير إدارة هندسة المرور بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

9- د. محمد الحميري: رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة.

10- مروان الشرياني: هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

11- مها تريم الشامسي: قسم الهندسة المعمارية في بلدية الشارقة.

12- هدى عبدالصمد الجسمي: قسم الطاقة المتجددة في بلدية الشارقة.