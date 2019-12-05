سحب حافظات شاي وقهوة تحتوي على «الأسبستوس» من الأسواق

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وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى ضرورة سحب جميع حافظات الشاي والقهوة «الدلات» في دبي، التي تحتوي مادة الأسبستوس، التي قد تؤثر في صحة مستخدميها في جميع منافذ البيع بإمارة دبي.

وتبدأ اقتصادية دبي بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حملة توعوية تفتيشية واسعة النطاق على جميع المنافذ التجارية بإمارة دبي التي تزاول نشاط وبيع الدلات، وذلك للتأكد من سلامة الحافظات وعدم وجود مادة الأسبستوس، وعلى التجار وأصحاب المحلات التجارية التخلص من الدلات التي تحتوي على مادة الأسبستوس، وإثبات خلو الدلات التي تباع من هذه المادة الخطرة لضمان سلامة المستهلكين. وضرورة التأكد من وجود علامة المطابقة الإماراتية «ECAS» الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، على الدلة قبل الشراء.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: دأبت اقتصادية دبي إلى تشكيل فريق عمل متخصص بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لمخاطبة التجار وتوجيههم بضرورة سحب الدلات التي تحتوي مادة الأسبستوس، كما سيبدأ الفريق بتنظيم الزيارات التفتيشية والتوعوية اعتباراً من اليوم، بهدف التأكد من خلو السوق المحلي بإمارة دبي من هذه المنتجات التي قد تؤثر في صحة وسلامة المستهلكين، وسيقوم فريق العمل بتوجيه التجار وتقديم الوعي بشكل ودي خلال الحملات التفتيشية.

وكشف عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عن أن أحكام القرار الوزاري تسري على كافة الأدوات الملامسة للأغذية التي يتم طرحها أو استيرادها أو تصنيعها أو توزيعها في أسواق دولة الإمارات، ومنها دلال القهوة والشاي والمشروبات الساخنة، فيما دعا المستهلكين إلى ضرورة البحث عن علامة المطابقة «ECAS» قبل شراء المنتجات، للتأكد من جودة وأمان المنتج.

ودعا المعيني، المستهلكين إلى التدقيق في هذه المنتجات، والتأكد من حصولها على شهادة المطابقة من قبل الهيئة، وأن المنتج ممهور بش عار «ECAS»، كذلك فإن المنتجين والموردين ينبغي أن يحصلوا على الشهادة، التي تثبت للمستهلكين أن منتجاتهم تحمل مرجعية فنية، وأن الموردين قدموا الوثائق الفنية، والنتائج المخبرية والشهادات والمعلومات الموثقة حول سلامة وأمان المواد الملامس للأغذية.