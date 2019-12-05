«الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» يبحث التعاون مع الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قام وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة داني أليكساندر نائب رئيس البنك، بزيارة إلى الإمارات مؤخراً، بحث خلالها مجمل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات والبنك الآسيوي وسبل تنميتها وتطويرها.

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: تبذل الإمارات جهوداً كبيرة بالتعاون مع البنك الآسيوي لدعم التنمية الاقتصادية في قارة آسيا، إضافة إلى تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية والاستفادة من الموارد المتاحة في تلك الدول لتطوير قدراتها التنموية والاقتصادية.

وأضاف: تأتي عملية التنسيق المستمرة مع إدارة البنك الآسيوي في إطار الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات كعضو مؤسس في البنك، وحرصها على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للسكان في القارة الآسيوية. وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية نائب محافظ دولة الإمارات في البنك، إن زيارة وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية تؤكد متانة العلاقات التي تربطنا مع البنك الآسيوي، وفي إطار توحيد الجهود الهادفة إلى دعم الدول النامية وزيادة الفرص المتاحة للتعاون بين كافة الأطراف.

وأشار إلى حرص دولة الإمارات على تمكين البنك من تحقيق أهدافه التي تتركز في الدرجة الأولى على تمويل مشاريع البنية التحتية لتغطية الفجوة في عمليات التمويل، والاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، ذات الأثر الاقتصادي.

وأعرب داني أليكساندر نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن سعادته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالتطور الكبير التي تشهده دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية والاقتصادية.

وأكد أهمية دور دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية وسعيها الدؤوب من خلال عضويتها في مجلس إدارة البنك للمساهمة بشكل فعال في تمويل المشاريع التنموية في إطار الأهداف الاستراتيجية والأولويات المحددة للبنك.

ويهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار إلى توفير مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية في قارة آسيا، والمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي في البلدان الآسيوية، ومواجهة التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية.