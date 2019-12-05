«اقتصادية الشارقة» تناقش مع وفد القنصلية الأمريكية حقوق الملكية الفكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من القنصلية الأمريكية وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين، حيث ضم الوفد كلاً من بيتر مهرافاري ملحق الملكية الفكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «محامي براءات الاختراع» وديلون كلانسي مسؤول الشؤون الاقتصادية في القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكان في استقبال الوفد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة وعدد من مسؤولي الدائرة.

وأوضحت الدائرة أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، وحرص الطرفين للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المستثمرين، ومكافحة ظاهرة الغش التجاري والتعدي على العلامات والوكالات التجارية.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الدائرة في وضع السياسات والقوانين الخاصة بمراقبة أسواق الإمارة ومكافحة أي ممارسات سلبية مخالفة للقانون وتمس حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأكد الوفد الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات.