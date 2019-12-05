شكرا لقرائتكم خبر عن سقف لسعر الفائدة على الودائع في البنوك اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك التجارية أمس، وضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5% وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5%.

وأضاف أنه سيدفع الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لديه من البنوك اللبنانية بحيث يكون النصف بالدولار والنصف بالليرة اللبنانية في إجراء استثنائي. وقال إن هذا سينطبق أيضاً على دفع فوائد شهادات الإيداع الصادرة عنه بالدولار.

وفي تعميم اطلعت عليه (رويترز) ، قال المصرف إن سقف أسعار الفائدة سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتباراً من الرابع من ديسمبر. وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية. وقال إن التدابير سارية لمدة 6 أشهر.

وقال إن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.

(رويترز)

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