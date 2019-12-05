تنحي المؤسسين يلقي بظلال واسعة على مستقبل «جوجل» و«ألفابت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنحى مؤسسا «جوجل» لاري بيج وسيرجي برين عن العمل كمديرين تنفيذيين للشركة الأم «ألفابت»، بعد 21 عاماً نجحا خلالها في تحويل شركة ناشئة ولدت في ورشة لتصليح السيارات، لتصبح أول وأكبر الشركات في العالم، ليحل محلهما سوندر بيشاي، الذي كان يعمل في «جوجل» كمدير تنفيذي لأكثر من أربع سنوات، لتضاف إليه مهام إضافية كمدير تنفيذي لشركة «ألفابت».

قالت «ألفابت»: «إن المديرين: بيج وبرين سيظلان على وضعهما بالشركة مديرين؛ لكن مع تخليهما عن منصب المدير التنفيذي والرئيس»، وأضافت: «إن منصب الرئيس سيظل شاغراً وأن التغييرات الأخيرة خضعت لمناقشات مطولة».

وكان لاري بيج وسيرجي برين قاما بعد فترة وجيزة من التقائهما كطلاب دراسات عليا بجامعة ستانفورد في عام 1995، بتأسيس الشركة التي بدأت كوسيلة لتصنيف الإنترنت المتنامي، وأصبحت الآن واحدة من أكثر الشركات نفوذاً في العالم.

ويسيطر «جوجل» على البحث على الإنترنت والإعلانات الرقمية، إضافة إلى نظام التشغيل الأكثر استخداماً في العالم للهواتف الذكية، (Android)، حتى أصبح من الصعب أن يمر يوم كامل من دون استخدام إحدى خدمات «جوجل»، بدءاً من الأدوات عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني وأنظمة الحوسبة السحابية والهواتف وأجهزة السماعات الذكية. ومع ذلك، يواجه «جوجل» عدة ضغوط من جانب دعاة الخصوصية بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها لاستهداف الإعلانات، كما أنه يواجه مزاعم بأنه يسيطر على هيمنته في البحث والإعلانات عبر الإنترنت لطرد المنافسين.

كما واجهت الشركة أيضاً انتقادات شديدة حول المواد الموجودة في خدماتها، وتم تغريم شركة دفق الفيديو التابعة لها «يوتيوب»، 170 مليون دولار؛ لتسوية مزاعم بأنها جمعت بشكل غير صحيح بيانات شخصية عن الأطفال دون موافقة والديهم.

وكتب بيج وبرين في تدوينة الثلاثاء «في حين أنه من دواعي‭ ‬فخرنا البالغ أننا شاركنا بقوة في إدارة الشركة بشكل يومي لفترة طويلة جداً، فإننا نرى أن الوقت حان لأن نلعب دور الأبوين الفخورين اللذين يقدمان النصح والود؛ لكن دون أن نأخذ على عاتقنا المتاعب اليومية».

ويتشارك بيج وبرين وبيتشاي الرؤية التي تؤكد أهمية تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لجعل عملية البحث على الشبكة وغيرها من العمليات الأكثر سرعة، في حين كثّف بيتشاي من الجهود لجعل مثل هذه التكنولوجيا متاحة على مستوى العالم؛ لكن هذه الرؤية تخضع لتمحيص غير مسبوق، وتطالب حكومات في أنحاء العالم الشركة بضمانات أفضل وبضرائب أعلى.

وأكد «بيشاي» للموظفين في رسالة بريد إلكتروني داخلية أن وظيفته الجديدة لا تعني أنه سيتراجع عن «جوجل»، مضيفاً: أريد أن أكون واضحاً أن هذا الانتقال لن يؤثر في بنية الأبجدية أو العمل الذي نقوم به يوماً بعد يوم، سأستمر في التركيز بشدة على «جوجل» والعمل العميق الذي نقوم به؛ لدفع حدود الحوسبة، وبناء «جوجل» أكثر فائدة للجميع.

وقال مستثمرون: إن إجراء تعديلات في الإدارة يمكن أن يساعد «ألفابت» على التعامل على نحو أفضل مع التحديات، والتركيز على تنمية الأرباح.

وتملك «ألفابت» أكثر من 12 شركة منها شركة وايمو لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وشركة فيريلي لبرامج الرعاية الصحية، وقد ظهرت في عام 2015 كجزء من خطة لإعادة هيكلة «جوجل».

وبحسب خبراء، كانت هناك مشكلة في تقاسم السلطة داخل الشركة العملاقة بين الرئيس الفخري والرئيس الوظيفي، ولم يعد من الممكن أن يكتفي بيج بالدور التمثيلي الفخري لرئيس تنفيذي، ويهمل أعباء الإدارة الأخرى، غير أن هذه المشكلة انتهت الآن بتنحي برين وبيج عن مسؤولياتهما التنفيذية؛ لكن مشكلة القيادة طرحت أسئلة جديدة، حول أهلية بيشاي لحمل المهمة المخيفة؛ حيث إن خبرته في اتخاذ القرارات لم تخضع للاختبار بعد، سواء في استجابته لطلبات حكومات العالم أو قيادته قوة عمل باتت منقسمة على نفسها؛ بسبب سياسات الشركة وثقافتها.