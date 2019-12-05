4 مؤسسات مالية دولية ترسم صورة إيجابية لاقتصاد الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسمت أربع مؤسسات مالية دولية صورة إيجابية ومتفائلة عن أداء اقتصاد دولة الإمارات حتى عام 2020، مستندة في ذلك إلى عوامل عدة شملت: تنوع وصلابة المحركات الداعمة للنمو؛ إضافة إلى المرونة التي يتميز بها الاقتصاد الوطني؛ وتواصل الإنفاق الحكومي.

وضمت قائمة المؤسسات الدولية التي أكدت قوة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على مواصلة النمو، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى جانب معهد التمويل الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)؛ وهي في مجملها مؤسسات تصنف في مقدمة المؤسسات الدولية الوازنة في الشأن الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي.

وأجمعت هذه المؤسسات الأربع على المكانة المتميزة، التي يحظى بها الاقتصاد الإماراتي؛ من حيث المرونة والمتانة المالية التي يتمتع بها والآفاق الإيجابية للنمو في السنوات المقبلة، الأمر الذي دفع العديد منها إلى تعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليصبح الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2020.

ومن المتوقع حسب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1.65 تريليون درهم خلال عام 2019، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المرنة والتنويع الاقتصادي، والإنفاق الحكومي.

وأظهرت تقديرات «صندوق النقد الدولي» استمرار النمو الحقيقي خلال 2019-2020؛ بدعم من ارتفاع معدل النمو الحقيقي غير النفطي إلى جانب عوامل أخرى محفزة.

وطبقاً لتقديرات البنك الدولي من المنتظر أن يسجل معدل النمو الحقيقي مزيداً من الارتفاع خلال 2019 و2020. ويتبنى معهد التمويل الدولي النظرة ذاتها تجاه التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي.

وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أنه من المنتظر ارتفاع معدل النمو خلال 2019 -2020، وأرجعت الأداء الإيجابي في جوهره إلى زيادة معدل النمو الحقيقي غير النفطي للدولة خلال العام الجاري والفترة المقبلة بشكل عام. (وام)