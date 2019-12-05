فريق إماراتي يفوز بـ«الأداء المتميز» في «هواوي»

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تنافس 13 فريقاً جمع 39 طالباً من أنحاء الشرق الأوسط، بما فيهم فريق من الإمارات، في التصفيات النهائية لمسابقة «هواوي» لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2019 التي أقيمت في 1 ديسمبر/‏كانون الأول في مقر الشركة الرئيسي بمدينة شينزن في الصين. ومن ضمن الجوائز، فاز فريق الإمارات بفئة «الأداء المتميز».

واستقطبت المسابقة التي أقيمت مجرياتها على مدار عام 2019 أكثر من 21.000 طالب من 437 كلية وجامعة من كل من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان وباكستان وقطر والسعودية والإمارات. وقد شارك في التصفيات النهائية لهذا العام 13 فريقاً بدعم من 20 وزارة من دول الشرق الأوسط.

وقال تشارلز يانغ رئيس شركة «هواوي» الشرق الأوسط: كانت المنافسة محتدمة هذا العام؛ حيث يضم كل فريق مشارك في التصفيات النهائية بعضاً من ألمع المواهب في بلادهم والمنطقة ككل. وعندما نرى هذا العدد الكبير من الشباب الموهوبين نشعر بالثقة تجاه مستقبل تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. وأضاف: تهدف مسابقة «هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات» إلى تطوير مهارات ومعارف تقنية المعلومات والاتصالات بين جيل الشباب في المنطقة، وإعدادهم للمساهمة في الجهود المبذولة؛ لإنجاز التحول الرقمي في بلادهم. ونلتزم من خلال عملنا مع شركائنا في القطاع العام بتطوير النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في الإمارات، وقد صُممت المسابقة بحيث تتوافق مع الأهداف الحكومية؛ الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة، والذي سيقوده رواد التقنيات الرقمية الذين نطمح لإعدادهم.

وحصل الفائزون على جوائزهم خلال حفل حضره عدد من كبار الشخصيات بمن فيهم ستيفن يي، عضو مجلس المشرفين والرئيس الإقليمي لشركة «هواوي» في الشرق الأوسط وإفريقيا، ودينغ ليانبو مدير مركز التبادلات الصينية الخارجية بين الشعبين في وزارة التعليم الصينية، والبروفيسور شاو جيانهوا نائب مدير المركز الدولي للتعليم العالي والابتكار في اليونيسكو.