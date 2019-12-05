«دبي للتحكيم»: 5.6 مليار درهم متوسط قيمة المنـازعات سنوياً في 9 أعوام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



في إطار دعم مسيرة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال القانوني الحيوي، نظم مركز دبي للتحكيم الدولي مؤتمره السنوي على هامش أسبوع دبي للتحكيم، وذلك تحت عنوان «التآزر بين قانون التحكيم الإماراتي وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي: الاعتبارات العملية وأوجه الاختلاف المحتملة»، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء في مجال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية، والقضاة ورجال الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي أهمية هذا المؤتمر وكونه منصة مثالية لتعريف المشاركين من مجتمع القانون الدولي بأهم المواضيع المتعلقة بالتحكيم في الدولة وأبرز تطوراته، وأفضل الممارسات في حل النزاعات من خلال التحكيم والتوفيق، مشيراً كذلك الى أن الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدها مجلس الأمناء الجديد ستساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية.

وبدوره كشف الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي أن المركز استقبل منذ العام 2007 أكثر من 2500 قضية تحكيم، وبلغ متوسط قيمة المنازعات التي تمت تسويتها سنوياً حوالي 5.6 مليار درهم منذ العام 2010 وحتى الآن، مؤكداً كذلك على دور المركز في توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.

واختتم المؤتمر بعرض من الدكتور حسن عرب، عضو مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث سلط الضوء على نتائج مناقشات المتحاورين والملاحظات الختامية للمؤتمر، وشكر المشاركين والمتحدثين الذين هم جزء لا يتجزأ من الفعاليات والمؤتمرات الدورية التي يقيمها مركز دبي للتحكيم الدولي.