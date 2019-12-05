شكرا لقرائتكم خبر عن 147 مليون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والمحصلة بجمارك الأدبية فى اكتوبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة ا السيد عطية السروجى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأدبية خلال شهر أكتوبر 2019 عن مشمول 432 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى ، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع( زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للتليفون المحمول ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات حوالى 17 مليون 822 ألف 282 جنيه ؛ بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 116 مليون و 191 ألف 838 جنيه

فيما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة وضريبة أالأرباح الصناعية والتجارية 14 مليون و 535 ألف و 580 جنية .

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وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 147 مليون و 909 الف و 700 جنيه .

كما تم تصدير مشمول 4 بيانات جمركية صادر نهائى عبارة عن سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا وسداد رسم صادر بمبلغ 593 ألف و186 جنية خلال نفس الفترة.