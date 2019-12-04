شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بنحو 2% ماحية مكاسب الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء متأثرةً بعزوف المستثمرين عن الملاذ الآمن والإقبال على أسواق الأسهم نتيجة عودة الآمال بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتحدثت وكالات أنباء مرة أخرى عن اقتراب واشنطن وبكين من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي، والذي ربما يحدث قبل منتصف الشهر الجاري.

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يأتي هذا بعد يوم واحد فقط من تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بأنه يفضل تأجيل التوقيع على الاتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49 بنحو 0.1% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.9% إلى 16.916 دولار للأوقية، بعد مكاسب في جلسة الثلاثاء بنسبة 1.7% وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.415 دولار وأقل سعر عند 16.865 دولار.