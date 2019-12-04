شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقفز إلى أعلى مستوى في عامين أمام اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو خلال تعاملات اليوم محققا أعلى مستوياته في عامين مقابل العملة الأوروبية الموحدة.



يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات رأي محلية تقدم حزب المحافظين في المملكة المتحدة على حزب العمال بعشر نقاط.



ويعني هذا الأمر احتمالية فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في الانتخابات العامة في بريطانيا المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

Advertisements



ويزداد التفاؤل بشأن فوز المحافظين بأغلبية المقاعد البرلمانية لتأمين صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.



ويريد "جونسون" الأغلبية البرلمانية بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجنب لندن "بريكست" دون صفقة، وهو ما يرفضه حزب العمال الذي يرى ضرورة التفاوض بشكل أفضل مع بروكسل لتأمين صفقة أكثر فائدة للندن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.1825، وهو المستوى الأعلى منذ مايو/أيار عام 2017، وسجل أعلى سعر عند 1.183 وأقل سعر عند 1.72.