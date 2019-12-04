شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض في ختام التعاملات مع تجدد الآمال التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع تجدد الآمال بشأن الملف التجاري بين أمريكا والصين مما دفع المستثمرين نحو أصول المخاطرة كالأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذ آمن.



وأشارت تقارير إخبارية إلى أن واشنطن وبكين تواصلان التفاوض على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري وربما يتم التوقيع عليها قريباً مع الأخذ في الاعتبار احتمالية فرض المزي من الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين بحلول منتصف الشهر الجاري.

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ويأتي ذلك على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس بأنه يفضل تأجيل التوقيع على الاتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بنحو 0.1% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% وأغلقت عند 1480.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1489.9 دولار وأقل سعر عند 1476.7 دولار.