شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: انتهاء اكتتاب المؤسسات بـ 07ر189 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

• قيمة طلبات المشاركة خلال 17 يومًا 07ر189مليار ريال

• الأسهم المطلوب شراؤها 91ر5 مليار سهم

• إعلان السعر النهائي للطرح والتخصيص للمؤسسات والأفراد غدًا

انتهت فترة اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لأسهم شركة "أرامكو"، اليوم الأربعاء، إذ وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 07ر189 مليار ريال (4ر50 مليار دولار).

وقال بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن قيمة "طلبات المشاركة خلال الـ17 يوما لاكتتاب المؤسسات بلغت07ر189مليار ريال وبلغ إجمالي الأسهم المطلوب شراؤه 91ر5 مليار سهم.

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كانت "أرامكو"، قد أعلنت طرح 5ر1% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 5ر0% من الأسهم كحد أقصى للأفراد، وحددت النطاق السعري للاكتتاب ما بين 30 و32 ريالا للسهم الواحد.

واكتتاب الأفراد انتهى، الخميس الماضي، إذ بلغ عدد المكتتبين 9ر4 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 48ر1 مليار سهم، بقيمة 4ر47 مليار ريال.

ووفقا لهذه البيانات وصل معدل تغطية الطرح العام الأولي سواء للأفراد أو المؤسسات إلى حوالي 46ر2 مرة.

ومن المقرر إعلان السعر النهائي للطرح والتخصيص النهائي للمؤسسات والأفراد غدا الخميس.