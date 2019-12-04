شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تطلق «الصفوة» لتحفيز المنشآت الموطنة والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم الوزارة لعملاء برنامج الصفوة مجموعة من الخدمات عن طريق مديري العلاقة، إذ خصصت الوزارة لكل منشأة مدير علاقة، يقوم بالتعامل المباشر مع طلبات وخدمات المنشأة المصنفة ضمن عملاء الصفوة.
ويشار إلى أن الوزارة تصنف المنشآت ضمن عملاء الصفوة في حال التزامها بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 موظفاً سعوديًا.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون العمالية في الوزارة عبدالمجيد الرشودي أن برنامج الصفوة من شأنه أن يرفع التنافسية بين المنشآت الواقعة تحت إشراف الوزارة، مما ينعكس إيجابًا على رفع نسب التوطين وحرص المنشآت على البقاء ضمن نطاق التصنيف المتميز أو الارتقاء لما هو أعلى منه مستوى.
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