شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مشروعات محطات التحلية والصرف تعزز المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن طرح مشروعات محطات تحلية مياه ومحطات لمعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص، في مختلف مناطق المملكة، سيسهم في زيادة إمدادات المياه المحلاة، إضافة إلى زيادة الكميات من المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي، وبنسب عالية، كما سيسهم في رفع المحتوى المحلي من ناحية التوريدات والوظائف، وذلك امتدادًا لما تم تحقيقه في الحزمة الأولى.

وأضاف في بيان، أمس، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على طرح محطات تحلية مياه ومحطات لمعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص، في مختلف مناطق المملكة، إن هذه الموافقة الكريمة جاءت بعد نجاح طرح الحزمة الأولى من المشاريع خلال الفترة الماضية، وحظيت بإقبال كبير من الشركات الاستثمارية بالقطاع الخاص، حيث تجاوز عددها 75 شركة محلية وعالمية، كما حققت مستويات غير مسبوقة في الكفاءة والتكلفة، وهو ما يعكس متانة وجاذبية بيئة الاستثمار في المملكة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، لا سيما فيما يتعلق برفع جودة الحياة ودعم مستوى الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في المشاركة في التنمية المستدامة بالمملكة.

وأوضح أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ستسهم أيضا في زيادة الإصحاح البيئي، وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المجددة في أغراض الري والتشجير والصناعة وغيرها من الاستخدامات.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030 طورت إطارا مرجعيا موحدا لقطاع المياه.