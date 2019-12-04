شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4- 12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-12-2019.

إيقاف تداول 20 شركة إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مطاحن مصر العليا، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر للألومنيوم، الألومنيوم العربية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تراجعت أسهم؛ قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، حديد عز، سيدى كرير للبتروكيماويات، بى انفستمنتس القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.

البورصة تربح 7.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.353 مليار جنيه. البورصة تربح 7.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.353 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.2 مليون ورقة مالية بقيمة 801.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.5%، والعرب على 14.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.38%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.6 مليون جنيه، 68.9 مليون جنيه، 74.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 64.7 مليون جنيه، 118.7 ألف جنيه، 94 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 16192 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 5087 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1386 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 17 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 4.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%

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- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 42.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 1.699 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.80%

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 120.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.07%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 91.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.01%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%

- شركة مستشفى كليوباترا إغلاق 5.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.63%