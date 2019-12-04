شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قيادات أورنج وآى فاينانس يشاركون فى ندوة الخليج 365.. وتنشر لاحقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قسم الاقتصاد بجريدة الخليج 365، مساء اليوم الأربعاء، ندوة -تنشر لاحقاً- لعدد من مسئولى شركتى "أورنج مصر"، و"تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية-آى فاينانس"، حول خطط التحول الرقمى فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات فى مجال التحول الرقمى، ودعم الشمول المالى وخطط الدولة فى مجال المدفوعات الإلكترونية.

حضر الندوة، المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "أورنج مصر"، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية-آى فاينانس"، وهشام مهران، نائب رئيس شركة "أورنج مصر" لقطاع الشركات، وهالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والإعلام والمسئولية المجتمعية بشركة "أورنج مصر"، وعادل مبارك، مدير الاستراتيجيات بشركة "آى فاينانس"، ونورا أروخان، مديرة التسويق والعلاقات بشركة "آى فاينانس".

واستقبل الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة ”الخليج 365”، المشاركين بالندوة، واصطحبهم فى جولة داخل صالة التحرير، للتعرف على آلية العمل داخل المؤسسة، والتى نالت إشادة الزوار.

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