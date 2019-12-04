شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الدورة 23 لمعرض cairo ict باستقبال 116 ألف زائر ومشاركة 650 شركة عارضة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز إنترناشونال، عن عدد زوار المعرض هذا العام، التي وصلت إلى 116 ألف زائر نتيجة لتسجيل الدخول أثناء أربعة أيام المعرض، بزيادة 26٪ عن العام السابق، الذي كان عدد الزوار فيه 92 ألف زائر،
مشيرًا إلى أن التنظيم راعى المساحات والممرات بين أجنحة الشركات والمؤسسات العارضة، والتى بلغ عددها 650 شركة، كما شهد المعرض هذا العام انتشارًا فيما يتعلق بمساحة المعرض بالكامل وليس في قاعة واحدة فقط وهو ما أدى إلى وجود شكل مشرف لكل العارضين.
وقال كمال، إن المعرض شهد هذا العام نقلة نوعية في أجنحة كثير من الكيانات المشاركة في هذه الدورة مثل جناح وزارة الإنتاج الحربي، الذي شهد نقلة كبيرة في الشكل والمضمون فضلا عن جناح البنك المركزي، الذي يشارك للمرة الأولى وأجنحة قطاع التطوير العقاري وغيرها من الأجنحة، التي ظهرت بشكل مشرف.
وأضاف قائلا: « في عام 2014 تفضّل الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع المعرض تحت رعايته ثم الحرص على الافتتاح كل عام منذ 2015 وحتى الآن».
وكشف الإعلامي أسامة كمال عن ميعاد دورة العام القادم والتي ستنطلق من 22 إلى 25 نوفمبر 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الدورة 23 لمعرض cairo ict باستقبال 116 ألف زائر ومشاركة 650 شركة عارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.