الاقتصاد

انتهاء الدورة 23 لمعرض cairo ict باستقبال 116 ألف زائر ومشاركة 650 شركة عارضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT  والذي عقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience"، مستعرضًا في بداية حديثة جوائز ملتقى الإبداع، مشيرًا إلى أن مساحة الإبداع والجوائز، التي تم منحها للطلاب والشركات الناشئة هي أحد المحفزات، التي تحدث كل عام في  Cairo ICT.

 

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز إنترناشونال، عن عدد زوار المعرض هذا العام، التي وصلت إلى 116 ألف زائر نتيجة لتسجيل الدخول أثناء أربعة أيام المعرض، بزيادة 26٪ عن العام السابق، الذي كان عدد الزوار فيه 92 ألف زائر، 

مشيرًا إلى أن التنظيم راعى المساحات والممرات بين أجنحة الشركات والمؤسسات العارضة، والتى بلغ عددها 650 شركة، كما شهد المعرض هذا العام انتشارًا فيما يتعلق بمساحة المعرض بالكامل وليس في قاعة واحدة فقط وهو ما أدى إلى وجود شكل مشرف لكل العارضين. 

 

وقال كمال، إن المعرض شهد هذا العام نقلة نوعية في أجنحة كثير من الكيانات المشاركة في هذه الدورة مثل جناح وزارة الإنتاج الحربي، الذي شهد نقلة كبيرة في الشكل والمضمون فضلا عن جناح البنك المركزي، الذي يشارك للمرة الأولى وأجنحة قطاع التطوير العقاري وغيرها من الأجنحة، التي ظهرت بشكل مشرف. 

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وأضاف قائلا: « في عام 2014 تفضّل الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع المعرض تحت رعايته ثم الحرص على الافتتاح كل عام منذ 2015 وحتى الآن».

 

وكشف الإعلامي أسامة كمال عن ميعاد دورة العام القادم والتي ستنطلق من 22 إلى 25 نوفمبر 2020.

 

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