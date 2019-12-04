شكرا لقرائتكم خبر عن "جى أف أتش المالية" تحصل على موافقة لإعادة تعيين "سيكو" كموفر سيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة جى أف أتش المالية، عن حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزى لإعادة تعيين سيكو كموفر سيولة (صانع للسوق) لأسهم المجموعة فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين. وبحسب بيان لبورصة دبى، فإن هذه الموافقة ستكون سارية حتى 28 مايو لعام 2020، وأى تمديد إضافى سيكون خاضعًا لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزى، تماشيًا مع اللوائح الأخيرة الصادرة عن مصرف البحرين المركزى، ويمكن لسيكو بموجب هذا التعيين أن تحتفظ على أسهم خزينة بنسبة إجمالية تصل إلى 3% فقط فى سوق دبى المالى بورصة البحرين من إجمالى أسهم المجموعة المصدرة.

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