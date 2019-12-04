شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس اتحاد الصناعات: مبادرة إسقاط ديون المصانع المتعثرة خطوة لحل مشكلات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بمبادرة البنك المركزي بإسقاط ديون المصانع المتعثرة، وإتاحة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية، مؤكدا أنها خطوة تعبر عن اهتمام الدولة بقطاع الصناعات المختلفة في مصر، وبداية للتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بقطاع الصناعة.

وقال فى تصريحات خاصة، إن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لمل لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وسبق وأن اقرت مؤخراً ما يسمي برنامج دعم الصادرات، وهو يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد في كافة انحاء العالم.

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وأشار إلي اهتمام الدولة بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليار جنيه لدعم الصادرات، لافتاً إلي أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 %.

وأكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.